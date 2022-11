Fußball-Superstar Lionel Messi und Argentinien haben sich für ihren WM-Fehlstart rehabilitiert und die Chance auf das Achtelfinale gewahrt. Gegen Mexiko gewann der Südamerika-Meister am Samstag sein zweites Vorrundenspiel im Lusail-Stadion 2:0 (0:0). Nach der 1:2-Pleite zum Auftakt gegen Saudi-Arabien hat der Mitfavorit in der Gruppe C alle Chancen. Messi (64.) und Enzo Fernandez (87.) schossen Argentinien zum Sieg, der zweimalige Weltmeister steht mit drei Punkten auf Platz zwei. Erster ist Polen (4), Gegner zum Vorrundenabschluss am Mittwoch. Saudi-Arabien (3) spielt gegen Mexiko (1).