Die Messi-Krönung gelingt: Argentinien ist Weltmeister

Lionel Messi ist am Ziel seiner Träume, eine ganze Nation feiert den Triumph: Argentinien ist Fußball-Weltmeister. Die Südamerikaner setzten sich am Sonntag in Doha in einem dramatischen Endspiel gegen Titelverteidiger Frankreich durch. Zum Artikel

Land verteilt mehr Flüchtlinge auf die Kommunen

Am Ende des ersten Quartals 2023 wird die rheinland-pfälzische Landesregierung wöchentlich 400 Flüchtlinge aus den Erstaufnahmeeinrichtungen in die Kommunen verteilen. Das sagte Integrationsministerin Katharina Binz am Wochenende im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Zum Artikel

Krankmeldung: Aus für den „gelben Schein“

Gesetzliche Versicherte, die arbeitsunfähig sind, müssen ihre Krankmeldung ab Januar nicht mehr ihrem Arbeitgeber in Papierform vorlegen. Die Unternehmen sind dann verpflichtet, die Bescheinigung selbst elektronisch bei der Krankenkasse abzurufen. Zum Artikel

-14,8 Grad: Wo es am Sonntagmorgen am kältesten war

Am Wochenende war es bitterkalt. Die Wetter-Experten von Klima-Palatina in Maikammer (Südliche Weinstraße) wissen, wo in der Pfalz die tiefste Temperatur gemessen wurde. Und sie verraten, wie es jetzt mit dem Wetter weitergeht. Zum Artikel

Montagsspaziergänger steht vor Gericht

Vor einem Jahr sorgten sogenannte Montagsspaziergänger für Aufsehen. Mit stummen Märschen wollten sie gegen die damaligen Corona-Regeln protestieren. Ein Montagsspaziergänger steht am Dienstag in der Pfalz vor Gericht. Zum Artikel

Böses Erwachen: Welche Folgen ihr Ampel-Schlaf für eine junge Autofahrerin hat

Die Polizei fand schnell eine Erklärung für die abgrundtiefe Müdigkeit der 21-Jährigen, deren Kopf aufs Lenkrad gesunken war. Zum Artikel

Die Bulldegg komme!“: Lichterfahrt der Landwirte erneut ein spektakuläres Erlebnis

Eine Bilderbuchkulisse bot sich am frühen Samstagabend allen, die sich von knackigen Minusgraden nicht davon abhalten ließen, vor die Haustür zu gehen. Der Himmel leuchtete in spektakulären Farben, als der funkelnde Tross der Lichterfahrt ein faszinierendes Bild an den Horizont des Zweibrücker Landes zauberte. Zum Artikel

Gault&Millau hebt erstmals Jungwinzer hervor: Südpfälzer ausgezeichnet

„Next Generation“ – mit dieser Kennzeichnung würdigt der Gault&Millau erstmals auch den vielversprechenden Winzer-Nachwuchs. Einziger Südpfälzer unter den Ausgezeichneten ist Franz Wehrheim, seit Sommer in vierter Generation Inhaber des VDP-Gutes Dr. Wehrheim in Birkweiler. Zum Artikel

Taxifahren wird teurer – aber nicht sofort

Die steigenden Lohn- und Benzinkosten machen Taxifahrern in Neustadt zu schaffen. Die Taxivereinigung hat die Erhöhung der Tarife mit einem Antrag durchgesetzt. Die neuen Preise können aber noch nicht sofort greifen. Zum Artikel