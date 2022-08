Nach einer Messerstecherei mit zwei Verletzten und insgesamt sieben Beteiligten in der Lameystraße in der Mannheimer Oststadt hat die Polizei am späten Sonntagabend unter anderem mit einem Hubschrauber nach Beteiligten gefahndet.

Laut Polizei waren zwei Gruppen, bestehend aus zwei und fünf Leuten, schon in der Nacht von Samstag auf Sonntag aneinandergeraten. Am nächsten Abend kurz nach 21 Uhr seien dieselben Personen nahe dem Wasserturm wieder aneinander geraten; einer aus der zweiköpfigen Gruppe soll dabei eine kurze Eisenstange in der Hand gehalten haben. Die fünf flohen, die zwei gingen ihnen hinterher, in der Lameystraße sollen die Verfolger die Flüchtigen eingeholt haben. Dabei sei ein 24-Jähriger aus der Fünfergruppe mit einem spitzen Gegenstand im Gesicht und ein 27-Jähriger mit einem Messer am Körper verletzt worden sein. Der Angreifer sei dann mit seinem Begleiter geflohen. Nach ihnen wurde mit einem Hubchrauber gefahndet, der lange über der Oststadt stand. Einen der beiden konnte die Polizei schließlich verhaften, nach einem 18-Jährigen werde weiter gesucht.

Die beiden Verletzten kamen laut Polizei ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand bei keinem.