[Aktualisiert um 14:40 Uhr] Bei einer Messerstecherei in der Mannheimer Neckarstadt ist am Sonntagnachmittag ein 34-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren zwei Männer in einem Lokal in Streit geraten. Dabei sei ein Gerangel entstanden, bei dem die beiden Männer zu Boden stürzten. Laut Polizei wurde der 34-Jährige dabei verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, im Laufe des Abend aber wieder freigelassen. Es werde nicht von einer vorsätzlichen Tat ausgegangen. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Er sei notoperiert worden. Die Ermittlungen dauern an. Nach Angaben der Polizei standen beide Männer deutlich unter Alkoholeinfluss.