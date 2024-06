Laut einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ vom Montagnachmittag soll der tatverdächtige Afghane, der am Freitag einen Polizisten auf dem Mannheimer Marktplatz tödlich verletzt hat, ein islamistisches Tatmotiv gehabt haben. Das habe die Auswertung des Mobiltelefons des Mannes ergeben. Die Zeitung habe dies aus Sicherheitskreisen erfahren. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe bestätigte die Berichterstattung auf Anfrage der RHEINPFALZ am Montagabend nicht. Das Tatmotiv sei weiterhin unklar. Die Ermittlungen dauerten an.