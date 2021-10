Mit einem Messer hat ein 21-Jähriger auf einen Mann eingestochen, der ihn aus einem Karlsruher Freudenhaus geworfen hat. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten, wurde der Messerstecher wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung verhaftet. Der 21-Jährige soll nach dem Verweis aus dem Etablissement am frühen Samstagmorgen und einem Streit unvermittelt mit dem Messer in Richtung des Kopfes des 33-jährigen Mitarbeiters gestochen haben. Dieser habe eine Schnittverletzung oberhalb des Auges erlitten, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Beschuldigte wurde kurz darauf von der Polizei festgenommen.