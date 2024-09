Ein ehemaliger Mithäftling eines 23-jährigen Mannes, der sich wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Frankenthal verantworten muss, hat den Angeklagten als stets unangenehme Person beschrieben. Er habe alle immer böse angeschaut, Grenzen ausgetestet. Auch Beamte der Justizvollzugsanstalt (JVA) Frankenthal, in der der Mann im September 2023 einen 34-jährigen Beamten mit einer Scherbe lebensgefährlich verletzt hatte, zeichneten in der Verhandlung am Freitag das Bild eines Einzelgängers, dem man nicht trauen könne. Mehr zum Thema lesen Sie hier