Ein 14-jähriger Junge wurde am Freitag, 19. Mai, um 19.08 Uhr vor einem Schnellrestaurant in den Mannheimer O-Quadraten mit einem Messer verletzt. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zog ein unbekannter Täter ein Messer und fügte dem 14-Jährigen eine Stichverletzung im Oberschenkel zu. Die Verletzung musste im Krankenhaus behandelt werden, so die Polizei. Der Täter flüchtete und die Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Täter wird als etwa 15 Jahre alt, 1,65 Meter groß und mit breiterer Statur beschrieben. Er trug einen schwarzen Pullover. Die Ermittlungen werden vom Haus des Jugendrechts geführt.