Ein Mann hat nach Angaben der Polizei in Oberkirchberg, einem Teilort von Illerkirchberg im Alb-Donau-Kreis, zwei Mädchen angegriffen. Wie mehrere Medien am Montag berichteten, soll der Mann die zwei Grundschülerinnen auf ihrem Weg zur Schule mit einem Messer attackiert haben. Die Kinder seien schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Laut Medienberichten war der mutmaßliche Täter in ein Haus geflüchtet. Die Bewohner seien in Sicherheit gebracht und drei Personen verhaftet worden, darunter auch der Tatverdächtige.