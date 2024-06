Ein 52 Jahre alter Mann ist am frühen Samstagmorgen in Frankenthal mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Gegen 5.20 Uhr sei das Opfer der Tat im Metznerpark in Frankenthal mit einem 22-Jährigen aneinandergeraten; warum, sei noch nicht bekannt. Der Ältere sei bei der Auseinandersetzung mit mehreren Messerstichen verletzt worden. Er sei ins Krankenhaus gebracht und notoperiert worden. Lebensgefahr besteht nach Wissen der Polizei keine. Der mutmaßliche Täter sei im Stadtgebiet Frankenthal festgenommen worden.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Sie sucht Zeugen: Wer eine Aussage zu der Auseinandersetzung machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0621/963-2773 oder per Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.