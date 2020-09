Ein Unbekannter soll am Mittwochnachmittag in der Straße „Kühler Grund“ einen 38 Jahre alten Mann mit einem Messer verletzt haben. Der mutmaßliche Täter floh; die Polizei suchte in den Stunden danach vergeblich mit einem Großaufgebot nach ihm.

Ereignet haben soll sich die Tat kurz nach 13 Uhr auf offener Straße. Die Straße „Kühler Grund“, in der sich der Tatort befindet, ist die Verbindung zwischen den Heidelberger Stadtteilen Rohrbach und Boxberg. Wie schwer das Opfer verletzt ist, das in eine Klinik gebracht wurde, hat die Polizei noch nicht mitgeteilt. Auch zum Motiv war noch nichts bekannt.

Der mutmaßliche Täter sei in Richtung Rohrbach-Markt geflohen. Er habe dunkle Kleidung und einen Kapuzenpullover getragen haben und einen Rucksack und eine Plstiktüte bei sich gehabt haben. Nach ihm gefahndet wurde in Rohrbach, Kirchheim, Boxberg und im Emmertsgrund unter anderem mit einem Polizeihubschrauber und mehr als 20 Streifenwagen, so die Polizei.

Wer Hinweise zur Tat oder zum Täter hat, wird gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4444 (Kriminaldauerdienst) oder 06221/3418-0 (Polizeirevier Heidelberg) an die Polizei zu wenden.