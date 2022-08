Bei einem Überfall im Frankenthaler Foltzring hat ein Räuber am Samstagabend eine Kassiererin bedroht, indem er ihr ein Messer an den Hals hielt. Die Frau wollte nach Polizeiangaben um 22.05 Uhr die Total-Tankstelle abschließen, als ihr der Mann die Tageseinnahmen abpresste. Er entkam mit zwei Kassetten voller Bargeld in Richtung Pilgerstraße. Nach den Angaben seines Opfers war der Täter etwa 1,90 Meter groß, hatte grüne Augen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Daunenjacke, einer dunklen Hose sowie schwarzen Sneakern mit weißer Sohle. Er war mit einem weiteren Mann unterwegs. Die Polizei hat sofort nach der Tat nach dem Duo gefahndet, aber erfolglos. Allerdings hat eine weitere Zeugin gesagt: Etwa eine halbe Stunde nach der Tat habe sie im Nordring zwei Männer beobachtet, die mit einem schweren Gegenstand hantierten und dann auf Fahrrädern davonfuhren.