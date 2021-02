Nachdem „Wein am Dom“ in Speyer im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste, sollen in diesem Jahr neue Wege beschritten werden: „Aus der stationären Weinmesse in der Domstadt wird ein Wein-Online-Event der Extraklasse“, kündigte die Pfalzwein e. V. am Freitag an. Und zwar „mit herausragenden Weinen, tollen Persönlichkeiten aus der Weinwelt und vielen Überraschungen immer direkt live aus dem Historischen Ratssaal in Speyer“.

Weinfans müssen zuhause nicht auf dem Trockenen sitzen

In den Abendstunden des 9. bis 11. April heißt es jeweils Bühne frei für die Moderatoren, die Pfälzer Weine präsentieren. Die Weinfans zuhause müssen dabei keineswegs auf dem Trockenen sitzen: Sie können ab dem 15. März Weinpakete ordern und deren Inhalt dann live mitprobieren. Alle Infos dazu unter www.wein-am-dom.de.