Sowohl für den Messemontag als auch für den Messdienstag gibt es Neuerung – beziehungsweise einen Rückgriff auf alte Zeiten.

In Kooperation mit dem Netzwerk Familien bilden und stärken werden Kinder und vor allem die neuen Erstklässler bei der Kuseler Messe einbezogen: immerhin ist am Messedienstag Einschulung. „Für jedes Kind, das mit seiner Schultüte ab 12 Uhr ins Zelt kommt, haben wir ein kleines Geschenk zur Messe“, verspricht Marktmeisterin Andrea Fauß. Außerdem soll an diesem Familiennachmittag ein riesiges Messebild entstehen. Auf mehreren Tischen wird eine bemalbare Tischdecke ausgebreitet und dann heißt es bis 17 Uhr: Ran an die Stifte. Auch Buttons können gebastelt werden, während ab 14 Uhr das Programm startet, unter anderem mit dem Karnevalverein Kusel. Wie es Tradition ist, werden die Umzugsprämierungen vorgenommen sowie die älteste Besucherin, der älteste Besucher und das älteste Ehepaar geehrt.

Woran diese sich sicherlich erinnern werden: „Früher hat montags um halb 10 schon eine Schlange vorm Zelt gestanden“, sagt Fauß. Das könnte in diesem Jahr wieder so sein, denn es werden keine Platzreservierungen für den Frühschoppen entgegengenommen. „Alle haben die Chance auf einen Premiumplatz.“ Es müsse eben wer rechtzeitig da sein, um Plätze/Tische freizuhalten. Das sei nur fair, werde doch bei dieser Messe nach zweijähriger Pause mit einem Ansturm gerechnet. Fauß verspricht: Im Festzelt kann gefeiert werden wie eh und je.

Info



Kinder, die sich schon auf die Messe freuen, können bereits jetzt zu Stift und Papier greifen. Bilder von der Kuseler Herbstmesse können bis Dienstagabend, 21. 30 Uhr, am neuen Stand der Messeleitung abgegeben werden. Die Prämierung erfolgt nach der Messe. Anzugeben sind Name, Alter und Telefonnummer. Das Bild sollte nicht größer als Din-A3 (Zeichenblock) sein.