[Aktualisiert 17.45 Uhr] Deutschland und Frankreich wollen im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise in Europa an einem Strang ziehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Emmanuel Macron kündigten am frühen Montagabend einen gemeinsamen EU-Wirtschaftsplan an, der einen sogenannten Recovery-Fund in Höhe von 500 Milliarden Euro umfasst. Die 500 Milliarden Euro sollen als EU-Haushaltsausgaben für die am stärksten betroffenen Regionen und Länder innerhalb der Europäischen Union genutzt werden. Vor der gemeinsamen Pressekonferenz hatten die beiden am Nachmittag in einer Videokonferenz miteinander gesprochen.

Europa soll gestärkt aus Krise hervorgehen

Die Kanzlerin sprach von der „schwersten Krise, der die Europäische Union seit ihrem Bestehen ausgesetzt war.“ Mit den Lösungen zur Kurzarbeit sei ein erster großer Schritt getan worden, aber das reiche bei Weitem nicht aus, betonte Merkel. Mithilfe des Recovery-Funds soll Europa gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen, bekräftigten Macron und Merkel. „Der europäische Zusammenhalt wird durch die wirtschaftlichen Herausforderungen durch die Corona-Krise gefährdet“, sagte Merkel. Merkel machte klar, dass es sich bei dem geplanten Recovery-Fund ausdrücklich um keine Kredite handle. Das Hilfeprogramm müsse in Einklang mit europäischen Veträgen und europäischem Haushaltsrecht aufgelegt werden.

