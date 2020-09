Kanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron wollen nach den Bränden im griechischen Flüchtlingslager Moria in einer gemeinsamen Aktion mit anderen EU-Ländern 400 unbegleitete Minderjährige übernehmen. Die Zahl gilt nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin für alle teilnehmenden Länder - wieviele davon Deutschland übernehmen würde, stehe noch nicht fest, hieß es. Mit etwa 12.500 Schutzsuchenden galt Moria bisher als größtes Flüchtlings-Camp Europas. Durch das Feuer in der Nacht zum Mittwoch wurde das Lager, das eigentlich nur auf 2800 Bewohner ausgelegt war, weitgehend zerstört. Die griechischen Behörden gehen von Brandstiftung aus. Pläne der Athener Regierung zum Bau weiterer Lager stoßen auf erbitterten Widerstand der örtlichen Bevölkerung. In Deutschland haben sich bereits einige Bundesländern und Kommunen bereit erklärt, Flüchtlinge aufnehmen zu wollen, in der Pfalz unter anderen Frankenthals OB Martin Hebich.