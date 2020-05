Im Anschluss an eine Schaltkonferenz mit den 16 Ministerpräsidenten hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag gemeinsames Handeln angemahnt. Sie sprach von einer gewaltigen Herausforderung für die Bürger und alle Ebenen des Landes, für die es „keinerlei Vorlage gibt“. Wichtig sei vor allem, die Infektionsketten nachzuvollziehen.

Es solle die Möglichkeit geben, Spielplätze, Museen, Zoos und Gedenkstätten mit Auflagen wieder zu öffnen, sagte Merkel. Die letzte Entscheidung werde aber in den Bundesländern getroffen. Mit Blick auf den Sommerurlaub hat Merkel Erwartungen an Reisen in Europa vorerst gedämpft. Dies sei derzeit nicht auf der Agenda, sagte die Kanzlerin.

Gottesdienste: Länder entscheiden

Weiter sagte sie, dass es trotz anhaltender Krise wieder gemeinschaftliche Gottesdienste in Deutschland geben werde. Die Entscheidung darüber liege aber letztlich bei den Ländern. Geplant ist nun, dass besondere religiöse Feste wie Taufen, Beschneidungen oder Hochzeiten sowie Trauergottesdienste im kleinen Kreis wieder möglich sein sollen. Sie wolle sich bei den Kirchen und Religionsgemeinschaften bedanken, die „ein hervorragendes Konzept“ vorgelegt hätten, sagte Merkel. Vor den nun vereinbarten bundesweiten Lockerungen für Gotteshäuser hatte das Bundesinnenministerium mit Kirchen und Religionsgemeinschaften über Hygienekonzepte gesprochen. Eine Übersicht mit Vorsichtsmaßnahmen wurde mit dem Robert Koch-Institut abgestimmt.

Merkel appelliert an Bürger, Söder lobt Merkel

Merkel rief alle Bürger auf, trotz erster Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus weiter alles gegen einen Rückfall in der Pandemie zu tun. Da es noch keinen Impfstoff und kein Medikament gegen das Virus gebe, sei weiterhin Ziel und Strategie, die Pandemie so weit einzudämmen, dass das deutsche Gesundheitssystem in der Lage bleibe, Corona-Infizierte angemessen zu behandeln, sagte die Kanzlerin. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder lobte Merkel als „internationale Stimme der Vernunft“.