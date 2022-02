Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist in einem Berliner Supermarkt bestohlen worden. Dies berichtete die „Bild“ am Freitag. Die Polizei bestätigte auf Anfrage lediglich, dass einer 67 Jahre alten Frau in einem Lebensmittelladen im Stadtteil Charlottenburg das Portemonnaie entwendet worden sei. Die Bestohlene habe den Diebstahl selbst bei der Polizei in der Friedrichstraße gemeldet, sagte die Polizeisprecherin weiter. Der Diebstahl habe sich am Donnerstagvormittag gegen 11.40 Uhr ereignet.