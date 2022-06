Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den russischen Angriff auf die Ukraine als „große Tragik“ bezeichnet. „Was ich mich natürlich gefragt habe ist: Was hat man vielleicht versäumt?“, sagte sie am Dienstagabend in Berlin in einem Interview, das vom TV-Sender Phoenix übertragen wurde. „Hätte man noch mehr tun können, um eine solche Tragik - ich halte diese Situation jetzt schon für eine große Tragik - hätte man das verhindern können. Und deshalb stellt man sich, stelle ich mir natürlich immer wieder diese Fragen.“