Der Film „Familie is nich“ von Nana Neul eröffnet die 20. Ausgabe des Festivals des deutschen Films auf der Parkinsel in Ludwigshafen. Dies hat die Festivalleitung bekannt gegeben.

Nana Neul ist dem Festival bereits verbunden: 2008 lief in Ludwigshafen ihr Kinofilm „Mein Freund aus Faro“, 2014 ihre Regie-Arbeit „Stiller Sommer“. Nun eröffnet ihr neuer Film als Weltpremiere die Jubiläumsausgabe zum 20-jährigen Bestehen des Filmfestivals. Die Tragikomödie wird am Mittwoch, 21. August, um 18.30 Uhr in beiden Kinozelten gezeigt.

Die Hauptrollen in der ZDF/Arte-Produktion spielen Meret Becker, ebenfalls bereits schon früher Parkinsel-Gast, und Nachwuchsschauspielerin Luise Landau. Den Film über eine verbitterten Witwe im ländlichen Brandenburg, die ihre achtjährige Enkelin aufnimmt, da deren Mutter ins Gefängnis muss, beschreibt die Festivalleitung als „ein feines, ausbalanciertes Psychogramm zwischen einer Frau, die mit ihrem Leben abgeschlossen hat und ihrer Enkelin, die leben will“. Der Film erzähle, so Festival-Intendant Michael Kötz, „mit großer Liebe zu seinen Figuren von der bloß vordergründigen Resignation der Elterngeneration und der Lebenslust der Jungen“.

Das 20. Festival des deutschen Films läuft von 21. August bis 8. September und zeigt 64 Produktionen. Elf davon stehen im Wettbewerb um die Filmkunstpreise, die eine unabhängige Jury vergibt.

Zur Eröffnung erwartet werden die Regisseurin Nana Neul, die Drehbuchautorin Andrea Deppert, Kameramann Bernhard Keller, die Casterin Ulrike Müller, die Produzentin Julia Rappold und der Produzent Philipp Budweg sowie aus der Schauspiel-Besetzung Meret Becker, Luise Landau, Emma Bading und Florian Lukas, teilt das Festival weiter mit.