Knapp zwei Jahre nach einer weltweit einzigartigen politischen Entscheidung sind in Schottland ab Montag Menstruationsartikel gratis verfügbar. Der kostenlose Zugang sei „grundlegend für Gleichheit und Würde“, erklärte die schottische Ministerin für soziale Gerechtigkeit, Shona Robison, am Sonntag in einer Mitteilung. Darin wird angekündigt, dass Stadtverwaltungen und Bildungseinrichtungen ab Montag verpflichtet sind, Menstruationsartikel jedem Menschen, der sie benötigt, zur Verfügung zu stellen.

Das schottische Regionalparlament hatte im November 2020 einstimmig für den kostenlosen Zugang zu den Produkten in öffentlichen Gebäuden gestimmt. „Wir sind stolz, die erste nationale Regierung zu sein, die einen solchen Schritt geht“, erklärte Ministerin Robinson nun.

Hygieneartikel waren für Schüler und Studenten in Schottland bereits kostenlos. Das 2020 verabschiedete Gesetz verpflichtete die schottische Regierung dazu, dafür zu sorgen, dass jeder Zugang zu diesen Produkten erhält.

Vereinzelt werden auch in der Pfalz Monatshygiene-Artikel kostenlos zur Verfügung gestellt, beispielsweise an Schulen und der Universität in Landau; anderswo, wie Kaiserslautern und Pirmasens, sind solche Maßnahmen in der Diskussion.