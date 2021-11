„Ein bisschen überwältigt“ war Melanie Günther, Koordinatorin für kulturelle Veranstaltungen in Lambsheim, angesichts der schätzungsweise 600 bis 700 Menschen, die am Donnerstag beim Martinsumzug mitgelaufen sind. „Wir sind absolut überrannt worden.“

Dreimal so viele Besucher wie üblich waren laut Günther auf den Kerweplatz gekommen. Nachdem die Martinsgeschichte verlesen wurde, führte St. Martin auf einem hölzernen Pferd, das Mitarbeiter des Bauhofs gebaut hatten, gemeinsam mit einem Bettler den Umzug zum Haus der Vereine an. Der GMV sang Martinslieder, es wurde ein großes Martinsfeuer entzündet, und Bürgermeister Herbert Knoll (CDU) verteilte Brezeln. Vor dem Haus der Vereine waren gemäß der aktuellen Corona-Landesverordnung keine Masken vorgeschrieben. Nur für den separierten Bereich, in dem die Landfrauen Bratwurst, Plätzchen und Punsch anboten, galt laut Günther die 3G-Regel und Maskenpflicht. „Man merkt, dass die meisten Leute vernünftig sind“, sagte Günther. Nur vereinzelt habe es Diskussionen gegeben.