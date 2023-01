[Aktualisierung 10.40 Uhr] Ein Mensch ist am Mittwochabend an der Bahnhaltestelle Maximiliansau Eisenbahnstraße zu Tode gekommen. Gegen 19.20 Uhr waren die Rettungskräfte alarmiert worden. Vor Ort habe man feststellen müssen, dass im Bereich der Haltestelle Maximiliansau Eisenbahnstraße ein Mensch von einem Zug erfasst worden war, sagte der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Wörth, Jürgen Stephany, gegenüber der RHEINPFALZ. Die Person habe dies nicht überlebt.

Zwei Züge, die im Bereich der Haltestelle waren, wurden umgehend evakuiert. Für die etwa 45 Fahrgäste stand schnell ein Schienenersatzverkehr bereit, so Stephany. Der komplette Schienenverkehr zwischen Wörth und Karlsruhe wurde eingestellt. Um 23.45 Uhr kam die Meldung, dass die Strecke wieder frei ist.

Das Aufgebot an Rettungskräften war auch schnell in den sozialen Medien Thema. Unter anderem waren Fahrzeuge der Deutschen Bahn und der AVG, des DRK Bellheim mit der Notfallseelsorge, sowie Kräfte der Bundespolizei und der Polizei vor Ort. Die Feuerwehren Wörth und Maximiliansau waren mit neun Fahrzeugen und 36 Frauen und Männern im Einsatz. Für die Wehrleute war es bereits der dritte Einsatz an diesem Tag: Nach dem schweren Unfall an der Kreuzung Langenberg um die Mittagszeit befanden sie sich gerade auf dem Rückweg von einem Mülleimerbrand an einer Kindertagesstätte, als sie zur Haltestelle gerufen wurden.

Hinweis der Redaktion



Gemäß Pressekodex verhält sich unsere Redaktion bei Suizidfällen zurückhaltend. Wir berichten in der Regel nicht über sie, um eine erhöhte Nachahmerquote zu vermeiden. Wir machen eine Ausnahme, wenn eine breite Öffentlichkeit betroffen ist (zum Beispiel Bahnsperrungen oder Suche nach Vermissten). Wenn Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden, suchen Sie sich bitte Hilfe, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge (Telefon 0800 1110111).