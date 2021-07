Frauen sollen künftig beim Fischertag im schwäbischen Memmingen akiv mitmischen dürfen. Ein entsprechendes Urteil des Amtsgerichts aus dem August 2020 wurde am Mittwoch vom Landgericht Memmingen bestätigt. Der örtliche Fischertagsverein war in Berufung gegangen. Nach Ansicht der Richter hat die Klägerin einen Anspruch, beim jährlichen Ausfischen des Stadtbachs nicht wegen ihres weiblichen Geschlechts ausgeschlossen zu werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. „Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Angelegenheit und zur Fortbildung des Rechts“ hat das Landgericht die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen.

Beim Fischertag springen jedes Jahr im Sommer die Teilnehmer in das Gewässer, um Forellen rauszuholen. Fischerkönig wird, wer die größte fängt. Dass sie bisher als Frau davon ausgeschlossen wird, wollte Vereinsmitglied Christiane Renz nicht hinnehmen.

Renz hatte mit Unterstützung der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) geklagt, wie diese mitteilte. Die Verfahrenskoordinatorin bei der GFF, Sarah Lincoln, sprach von einem Präzedenzurteil. „Das Urteil ist ein deutlicher Weckruf an Vereine, überkommene Frauenverbote abzuschaffen.“

Entscheidend für die Entscheidung des Landgerichts war jedoch nicht ein Aufnahmeanspruch der Klägerin in die Untergruppe der Stadtfischer, wie es in einer Erklärung der Justiz heißt. Sie habe kein wesentliches eigenes Interesse, da sie in vielfältiger Weise am sozialen Leben der Stadt teilnehmen könne, besonders am Vereinsleben und am Fischertag. Auch erleide sie keinen gravierenden Nachteil, wenn sie nicht zum Ausfischen zugelassen sei.

„Das allgemeinpolitische Ziel der Klägerin, Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern durchzusetzen, ist kein ausreichendes eigenes Interesse der Klägerin. Aus denselben Gründen besteht auch kein Aufnahmeanspruch der Klägerin wegen eines Verstoßes gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz“, so das Landgericht. Der Anspruch auf Aufnahme ergebe sich jedoch wegen eines Verstoßes des Vereins gegen das Recht der Mitglieder auf Gleichbehandlung. Ein Sonderrecht für Männer sei vereinsrechtlich nur zulässig, sofern diese Ungleichbehandlung vom Vereinszweck gedeckt sei.