„Zeit und Raum für Dich – nicht nur bei Trauer“: Unter diesem Motto steht der Memento-Tag am Donnerstag, 8. August, ab 18 Uhr im Ruheforst Südpfälzer Bergland in Wilgartswiesen. Bereits zum sechsten Mal erinnern an diesem Aktionstag bundesweit Organisationen und Gruppen mit unterschiedlichen Veranstaltungen an die Endlichkeit des Lebens, die damit mehr ins gesellschaftliche Bewusstsein gebracht und aus der Tabuzone“ herausgeholt werden soll. Weitere Informationen dazu finden Interessierte auch im Internet unter www.mementotag.de. Im Ruheforst nimmt Klangtherapeutin und Trauerbegleiterin Andrea Knecht die Besucherinnen und Besucher unter dem Kronendach der alten Buchen, mit auf eine Sinnesreise, erzählt Geschichten und Märchen, untermalt von Klanginstrumenten. Auf einem schmalen Waldpfad führt Achtsamkeitstrainerin Jacqueline Mayer ihre Begleiter zu einer achtsamen Bege(h)gnung mit sich selbst – mit musikalischem Abschluss. Aus organisatorischen Gründen wird darum gebeten, sich anzumelden. Die etwa zweistündige Veranstaltung ist kostenfrei, eine kleine Spende für die Akteure ist willkommen. Infos zum Memento-Tag gibt es auf der Homepage www.ruheforst-suedpfaelzerbergland.de unter „Aktuelles/Veranstaltungen“.