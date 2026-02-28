Die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga scheint entschieden. Nach dem 3:2 (0:1) im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund ist Rekordmeister Bayern München zehn Spieltage vor dem Saisonende auf elf Punkte enteilt. Super-Torjäger Harry Kane mit einem Doppelpack (54. Minute/70., Foulelfmeter) und Joshua Kimmich (88.) entschieden das Prestigeduell beim Tabellenzweiten nach der Pause. Nico Schlotterbeck hatte den BVB (26.) in Führung gebracht, allerdings gleich zweimal Glück, nicht vom Platz gestellt zu werden. Daniel Svensson (83.) hatte zum zwischenzeitlichen 2:2 getroffen. Neben der schmerzhaften Niederlage beklagte Dortmund auch den Ausfall von Kapitän Emre Can, der vor der Pause anscheinend ernsthaft verletzt ausgewechselt werden musste. Trotz einer klaren Leistungssteigerung zum 1:4-Desaster bei Atalanta Bergamo in der Champions League verloren die Dortmunder damit auch das zweite Saisonspiel gegen die Bayern. Der bislang letzte Heimsieg gegen den Rekordmeister liegt bereist mehr als sieben Jahre zurück. Für das Team von Trainer Niko Kovac war es zudem die erste Heimniederlage überhaupt in dieser Saison.