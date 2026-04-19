Der FC Bayern hat den ersten Matchball genutzt und sich bereits zum 35. Mal zum deutschen Fußball-Meister gekrönt. Die Münchner gewannen ihr Ligaspiel am Sonntagabend gegen den VfB Stuttgart mit 4:2 (3:1) und sind vier Spieltage vor Saisonschluss nicht mehr vom ersten Platz in der Bundesliga zu verdrängen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany hat 15 Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund auf Rang zwei. Für die Bayern trafen Raphael Guerreiro (32.), Nicolas Jackson (33.), Alphonso Davies (37.) und Harry Kane (52.). Chris Führich hatte Stuttgart in Führung gebracht (21.), Chema Andres (88.) verkürzte in der Schlussphase. Die früheste Meisterschaft hatten die Bayern 2014 unter Pep Guardiola bereits am 27. Spieltag gefeiert. In diesem Jahr kann der deutsche Rekordmeister noch zwei weitere Titel holen: Im DFB-Pokal-Halbfinale spielen die Münchner am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) bei Bayer Leverkusen. In der Königsklasse wartet auf dem Weg ins Endspiel noch Titelverteidiger Paris Saint-Germain (28.4./6.5.).