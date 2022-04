In Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist das Wetter in den kommenden Tagen überwiegend trocken. Am Mittwoch ist es zunächst heiter, später bilden sich mehrere Quellwolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Nur über dem Bergland kann es im Tagesverlauf einzelne, kurze Schauer geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad, in Hochlagen bei etwa 14 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag ist es meist gering bewölkt oder klar. Vor allem in der Eifel sowie im Hunsrück kann es vereinzelt Nebel geben. Die Tiefstwerte liegen zwischen sieben und drei Grad. In der Eifel können örtlich Temperaturen von bis zu minus ein Grad erreicht werden. Stellenweise kann es leichten Frost in Bodennähe geben. Am Donnerstag ist es zunächst sonnig, tagsüber zeitweise wolkig bei Höchstwerten von 17 bis 21 Grad.