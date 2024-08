„Schon seit Jahrzehnten liebe ich eigentlich alle Wege, die zur Wachtenburg führen. Zu jeder Jahreszeit gibt es den passenden: in der Sonne, im Schatten oder im Wald“, schreibt Richard Schmalkoke aus Dudenhofen. Und er ergänzt zu seinem im Mai aufgenommenen Foto: „Dieser Weg führt vom Friedhof in Forst durch Reben und Wald zur Burg. Schön, dass man an dieser Stelle die Natur gewähren lässt.“

Weit über 100 Fotos von Pfälzer Wegen, Pfaden und Straßen sind in den ersten Tagen der Leserfoto-Aktion „Mein Lieblingsweg“ in der Redaktion der RHEINPFALZ am SONNTAG eingegangen, und wir sind sicher: Es werden noch viel mehr werden! Schicken Sie uns ein hochauflösendes Foto Ihres schönsten Wegs, Ihres magischen Pfads oder Ihrer liebsten Straße. Bedenken Sie: Es geht nicht um Ausblicke und schöne Plätze – die dürfen gern auch zu sehen sein. Es geht bei dieser Aktion um die Wege selbst! Unsere Adressen lauten: Per E-Mail an ras-aktion@rheinpfalz.de oder per Post an RHEINPFALZ am SONNTAG, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen. Wir freuen uns, wenn Sie in zwei, drei Sätzen erklären, was diesen Weg für Sie zu einem besonderen macht. Vergessen Sie nicht, Ihren Wohnort anzugeben und eine Telefonnummer für mögliche Rückrufe. Einsendeschluss ist der 27. August. In einer der nächsten Ausgaben wollen wir die schönsten Fotos veröffentlichen.