Ist die Weinflasche leer getrunken, landet sie meist im Altglascontainer. Dabei frisst die Herstellung neuer Glasflaschen wahnsinnig viele Ressourcen. Ein flächendeckendes Mehrwegsystem für Weinflaschen scheint dennoch in weiter Ferne. Für sich versuchen einige Winzer aber bereits, einen Wandel in Richtung Wiederverwenden benutzter Flaschen anzustoßen. So zum Beispiel das Weingut Geissler in Duttweiler. „Da steckt viel Philosophie hintendran bei uns“, sagt Helene Geissler, „aber das Interesse der Kunden ist da.“

