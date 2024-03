In Bad Bergzabern hat es am Sonntagnachmittag gebrannt: Laut Polizei stand ein Mehrfamilienhaus in der Haydnstraße westlich des Sportplatzes in Flammen. Der Brand sei um 13.30 Uhr gemeldet worden, die Feuerwehr habe ihn eingedämmt und gelöscht. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 350.000 Euro, Menschen seien nicht verletzt worden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.