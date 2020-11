[Aktualisiert um 18 Uhr] Flammen schlugen aus den Fenstern eines Wohnhauses in der Herzogstraße, als am Samstagmorgen die Pirmasenser Feuerwehr am Unglücksort eintraf.

Eine Person war an dieser Adresse gemeldet und galt zunächst als vermisst. Priorität hatte deswegen zunächst die Menschenrettung: Trupps gingen mit Atemschutz über die Eingangstür, Fenster und das Rückgebäude vor, konnten jedoch nach ausgiebiger Suche im gesamten Gebäude niemanden ausfindig machen. Die Strategie wurde daraufhin in reine Brandbekämpfung geändert und knapp eine Stunde nach der Alarmierung konnte „Feuer aus“ gemeldet werden.

48 Einsatzkräfte der Pirmasenser Feuerwehr waren vor Ort, unterstützt von 14 Atemschutzgeräteträgern der Verbandsgemeinde Rodalben, zwei Ärzten der Sanitätseinsatzleitung und 8 Helfern der SEG Sanität sowie Polizei und Rettungsdienst. Das Gebäude, dessen Besitzer in Saudi-Arabien gemeldet ist, ist nach dem Brand unbewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt die Brandursache.