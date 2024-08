Bei einem Feuer am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus im Quadrat F6 in der Mannheimer Innenstadt ist eine Wohnung im fünften Obergeschoss komplett ausgebrannt. Wie die Polizei weiter mitteilt, konnte der 35-jährige Bewohner die Wohnung zuvor verlassen und wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst behandelt. Weitere Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Der Einsatz der Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot vor Ort war, dauerte knapp eine halbe Stunde, dann kam die Meldung, dass das Feuer gelöscht sei und das Gebäude belüftet werde. Über die Ursache für das Feuer ist noch nichts bekannt, ebenso wenig über die Schadenshöhe.