In den Mannheimer Quadraten ist am Dienstagmorgen um 6.30 Uhr ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus mit einer Gaststätte ausgebrochen. Laut Polizei wurden mehrere Menschen verletzt, davon eine Person schwer. Die Rettungskräfte sind im Großeinsatz. Die Bismarckstraße ist zwischen Kaiserring und Parkring in beiden Richtungen gesperrt. Wir berichten weiter.