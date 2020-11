In einem Mehrfamilienhaus in Pirmasens ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Glücklicherweise war das Haus nicht bewohnt. Wie die Polizei berichtet, wurde der Brand in der Herzogstraße gegen 7 Uhr gemeldet. Die Wehren aus Pirmasens und Rodalben waren im Einsatz und konnten das Feuer löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache übernommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.