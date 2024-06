Ein Gebrauchtwagen-Händler aus der Südpfalz ist vom Amtsgericht Landau wegen Betrugs in mehreren Fällen verurteilt worden. Das Gericht sah es mitunter als erwiesen an, dass der Mann von diversen Kunden Geld für den Kauf von Fahrzeugen erhalten hatte, diese aber nicht auslieferte.Die betrügerischen Machenschaften des gebürtig aus dem südeuropäischen Ausland stammenden Mannes haben sich im Wesentlichen in den Jahren 2019 bis 2021 ereignet. Besaß der Mann die Autos, die er zum Verkauf anbot auch tatsächlich, also standen diese real auf seinem Hof, oder waren es nur Bilder von Autos auf einer Firmen-Internetseite, die er betrieben hatte? Diese und andere Fragen wurden vor Gericht verhandelt. Mehr zum Thema lesen Sie hier