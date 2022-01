Im Weinheimer Freizeitbad Miramar ist in der Nacht auf Samstag beim Brand einer Massage-Kabine Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, bemerkten Reinigungskräfte um kurz nach 4 Uhr das Feuer. Ihnen sei es gelungen, einen brennenden Wäschekorb mit Handtüchern sowie einen Drehstuhl selbst zu löschen. Durch die Flammen wurden auch die Wand sowie die Holzdecke des Raumes in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt.