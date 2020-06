Bei einer tätlichen Auseinandersetzung an einem Spielplatz in Harthausen (Rhein-Pfalz-Kreis) sind am Freitagabend mehrere Personen verletzt worden. Laut Polizei hatte ein 58-jähriger Anwohner mit seinem Smartphone Fotos von nicht ordnungsgemäß geparkten Autos gemacht und auch die mutmaßlichen Fahrzeugbesitzer auf dem Spielplatz fotografiert. Ein 14-Jähriger schlug dem Mann dann zunächst das Handy aus der Hand, woraufhin es zu einem Gerangel zwischen mehreren Personen kam, von denen mehrere Schürf- und Kratzwunden davontrugen. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden gegen Beteiligte der Auseinandersetzung Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und versuchter Sachbeschädigung eingeleitet.