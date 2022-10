Bei einer Schulveranstaltung in Saarlouis hat es am Mittwoch mehrere Verletzte gegeben. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll in einem auf dem Gelände einer Grundschule aufgebauten Zirkuszelt eine Bühnenkonstruktion zusammengebrochen sein. Acht Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer, wie ein Polizeisprecher berichtete. Es war zunächst unklar, ob darunter auch Kinder waren. Lebensbedrohliche Verletzungen habe niemand erlitten. Die Zahl der Verletzten könne sich noch erhöhen, da möglicherweise Eltern mit ihren Kindern eigenständig in Krankenhäuser gefahren seien, hieß es weiter. Die Ursache für den Vorfall war zunächst unklar.