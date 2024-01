In der Mannheimer Innenstadt ist am Montagabend ein Feuer im dritten Stock eines Wohnkomplexes in E6 ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, kamen drei Personen vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, eine weitere erlitt einen Schock. Die Höhe des entstandenen Schadens und die Brandursache sind noch unklar. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Sie verhinderte ein Übergreifen auf andere Wohnungen.