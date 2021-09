Einem 19-Jährigen ist am Freitag die fehlende Fahrerfahrung zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der junge Mann zusammen mit drei Freunden gegen 19 Uhr in einem Skoda auf die Abfahrt Neustadt-Süd der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Er sei jedoch zu schnell in die Kurve gefahren, ins Schlingern geraten und letztendlich auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er laut Polizei mit einer 61-jährigen Mercedes-Fahrerin. Nach ersten Erkenntnissen erlitten ein 18 und ein 19 Jahre alter Mitfahrer des Skoda-Fahrers leichte Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Auch die 61-jährige Fahrerin des Mercedes wurde leicht verletzt, eine Behandlung im Krankenhaus sei jedoch nicht notwendig gewesen. Wie die Polizei weiter berichtet, mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro.

Die Abfahrt Neustadt-Süd musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Der 19-jährige Unfallverursacher muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Da er sich außerdem noch in der Probezeit befindet, wird er auch mit fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen.