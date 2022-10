[Aktualisierung: 20:33] Auf der B9 ist es am Montag nach RHEINPFALZ-Informationen zu Unfällen gekommen. Auslöser war, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, ein Zusammenstoß zwischen einem 71-jährigen Motorradfahrer und dem 24-jährigen Fahrer eines Lieferwagens bei Schwegenheim. Als der 24-Jährige gegen 14.30 Uhr einen Lkw überholen wollte stieß er mit dem 71-Jährigen zusammen, der ebenfalls zum Überholen angesetzt hatte. Der Motorradfahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Unfallaufnahme war die B9 in Richtung Germersheim bis 20.30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde ab Schwegenheim umgeleitet.

Durch Sperrung kam es zu einem Rückstau. Dadurch passierte nach Angaben der Polizei bei Lingenfeld ein Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Beide Fahrer wurden verletzt, konnten aber selbstständig ihre Autos verlassen. Auch in der Baustelle bei Dudenhofen gab es durch den Rückstau einen Unfall mit drei Fahrzeugen. Die Insassen wurden laut Polizei leicht verletzt und mussten zum Teil ins Krankenhaus gebracht werden. Genauere Angaben konnten die Beamten zur Stunde nicht machen.