Durch Schüsse während einer Parade zum Unabhängigkeitstag der USA sind in der Nähe von Chicago mindestens sechs Menschen getötet und 16 weitere verletzt worden. Das berichteten örtliche Medien am Montag unter Berufung auf Behördenvertreter. Der Schütze sei auf der Flucht und die Feiern zum 4. Juli in der Stadt Highland Park nördlich von Chicago und mehreren umliegenden Gemeinden im US-Bundesstaat Illinois unterbrochen, teilte die Polizei mit. Die aktuellen Entwicklungen lesen Sie hier.