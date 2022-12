Bei einem schweren Brand in einem kambodschanischen Casino-Hotel an der Grenze zu Thailand hat es etwa zehn Todesopfer und Dutzende Verletzte gegeben. In einem vorläufigen Polizeibericht war am Donnerstag von „etwa“ zehn Toten die Rede, thailändische Behörden sprachen zudem von rund 50 Verletzten. Auf Bildern vom Unglücksort in der Stadt Poipet war zu sehen, wie Menschen auf Mauervorsprüngen und Fensterbrettern des Hotels vor den Flammen Schutz suchten.

Das Feuer war der Polizei zufolge am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr Ortszeit (17.30 Uhr MEZ) im Grand Diamond City Hotel und Casino ausgebrochen. Die kambodschanische Polizei sprach zunächst von etwa zehn Toten und 30 Verletzten. Aus der benachbarten thailändischen Provinz Sa Kaeo hieß es später, dort seien mehr als 50 Opfer des Brandes ins Krankenhaus eingeliefert worden. 13 von ihnen seien auf lebenserhaltende Maßnahmen angewiesen, sagte Prapas Pookduang von den thailändischen Gesundheitsbehörden der Nachrichtenagentur AFP.

Der Gouverneur von Sa Kaeo, Parinya Phothisat, erklärte, etwa 60 weitere Menschen aus dem Hotel seien untersucht und entlassen worden. Insgesamt seien 79 Thailänder, 30 Kambodschaner und acht Indonesier untersucht und behandelt worden.

Auf im Internet verbreiteten Videoaufnahmen war zu sehen, wie das Hotel in Flammen steht und mehrere Menschen offenbar aus dem brennenden Gebäude springen. Auf Fotos des Unglücksorts waren Menschen zu sehen, die sich auf Mauervorsprüngen des Gebäudes drängten, um den Flammen zu entgehen. Ein anderes Bild zeigte einen Mann, der auf einem Fensterbrett an der Außenfassade des Hotels sitzt, während hinter ihm dichter Rauch aus dem Fenster schlägt.

Nach den vorläufigen Angaben der Polizei hat das Casino-Hotel rund 400 Mitarbeiter. Medienberichten zufolge hielten sich zum Zeitpunkt des Brandes auch ausländische Staatsangehörige in dem Gebäude auf.

Ein freiwilliger Helfer der thailändischen Rettungsorganisation Ruamkatanyu Foundation sagte, das Feuer sei im ersten Stock des Gebäudes ausgebrochen und habe sich dann schnell ausgebreitet. Aus dem thailändischen Außenministerium hieß es, dass auch von der thailändischen Seite Löschwagen zu dem Hotel geschickt worden seien.

Den Bürgern von Kambodscha, einem der ärmsten Länder Südostasiens, ist es offiziell verboten, an Glücksspielen in Casinos teilzunehmen. Entlang der Grenze zu Thailand gibt es aber zahlreiche Casino-Hotels. Poipet ist ein beliebtes Urlaubsdomizil für Besucher aus dem Nachbarland Thailand, wo die meisten Formen von Glücksspiel verboten sind.

Die laxe Handhabung von Sicherheitsauflagen in Lokalen und anderen Vergnügungsstätten in der Region löst immer wieder Kritik aus. Dieses Jahr gab es bereits zwei tödliche Brände in Kambodschas Nachbarländern Thailand und Vietnam. Im August wurden bei einem Feuer in einem thailändischen Nachtclub 26 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. Im September starben bei einem Brand in einer Karaoke-Bar im Süden von Vietnam 32 Menschen.