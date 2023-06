Mehrere Polizeistreifen sind am Dienstagabend zum Grünstadter Bahnhof ausgerückt, auch Verstärkung aus Nachbardienststellen war dabei. Alarmiert hatte die Beamten der Hinweis, dass sich auf dem Gelände der Bahnstation eine größere Menschenmenge versammelt habe und eine Schlägerei drohe. Falls diese Einschätzung richtig war, haben die Einsatzkräfte eine Eskalation schon durch bloßes Hinfahren verhindert. Denn offenbar verließ ein Großteil der Beteiligten das Bahnhofsareal, als dort die Polizei auftauchte. Allerdings haben die Beamten daraufhin auch nicht herausfinden können, was eigentlich los war: Die vor Ort zurückgebliebenen Personen konnten oder wollten ihnen nichts dazu sagen. Offen bleibt einstweilen also zum Beispiel, ob am Bahnhof Menschen aus einer bestimmten Szene aufeinandergetroffen waren und ob dabei tatsächlich ein Gewaltausbruch gedroht hat.

