Bei einem Unfall auf der L530 sind am Sonntagnachmittag kurz vor dem Ortseingang Ludwigshafen-Maudach sieben Menschen schwer verletzt worden. Ein mit sechs Menschen besetzter Wagen war aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen, gegen die Bordsteinkante geprallt und ins Schleudern geraten. Das Auto driftete laut Polizei nach links und stieß mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Dabei sei eine Insassin aus dem Fahrzeug des Unfallverursachers geschleudert worden. Sie wurde schwer verletzt. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste ebenso wie der Fahrer des zweiten Autos von der Feuerwehr befreit werden. Während alle anderen Insassen schwer verletzt in Krankenhäuser nach Ludwigshafen und Mannheim kamen, brachte ein Rettungshubschrauber den Unfallverursacher in die Heidelberger Uni-Klinik. Bei ihm bestehe Lebensgefahr. Die L530 war während der Rettungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt.