Als erste Pfälzer Stadt hatte Pirmasens am Montagnachmittag offiziell bestätigt: Das Impfzentrum in der Messe soll wieder öffnen. Das Land habe die Erlaubnis gegeben, die Trägerschaft soll die Stadt übernehmen, wie Oberbürgermeister Markus Zwick verkündete. Aber auch in anderen Städten laufen die Vorbereitungen.

Im Kreis Kusel soll der Betrieb im Impfzentrum bereits ab nächster Woche wieder starten, teilte Landrat Otto Rubly am Montag mit.

Auch im Kreis Germersheim ist man sich einig: Das Impfzentrum in Wörth soll in jedem Fall reaktiviert werden. Der Kreisausschuss bevollmächtigte den Landrat am Montag, die dafür erforderlichen Schritte einzuleiten, auch „ ohne auf die ausdrückliche Zustimmung aus Mainz zu warten“.

Stadt und Landkreis Kaiserslautern arbeiten nach eigenen Angaben ebenfalls daran, das Landesimpfzentrum wieder zu öffnen. Das Land habe Montagnachmittag mitgeteilt, dass es grundsätzlich bereit ist, das Impfzentrum in der bisherigen Form (inklusive vollumfänglicher Kostentragung) zu reaktivieren.

Etwas anders sieht es in Zweibrücken aus: Dort soll das Impfzentrum zwar nicht reaktiviert werden, aber dennoch eine wichtige Rolle beim Impfen spielen.