[Aktualisiert 22.55 Uhr] In mehreren Orten im Rhein-Pfalz-Kreis ist am Donnerstagabend für mehrere Stunden der Strom ausgefallen. Wie die Schifferstadter Polizei berichtet, wurde der Stromausfall um 19.41 Uhr gemeldet. Betroffen waren jeweils beide Ortsteile der Gemeinden Rödersheim-Gronau und Dannstadt-Schauernheim sowie der Süden und das Zentrum von Schifferstadt. Gegen 22 Uhr sei die Störung nach Polizeiangaben wieder behoben gewesen. Offizielle Informationen gab es am späten Donnerstagabend allerdings noch keine. Laut Polizei hatte es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Leitungsstörung gehandelt. Die Feuerwehr und die Stadtwerke waren im Einsatz.

Wir berichten weiter.