In der Fußgängerzone von Trier sind am Dienstag mehrere Menschen von einem Auto angefahren worden. Das hat die Polizei Trier auf Twitter mitgeteilt. Ein Sprecher der örtlichen Polizei bestätigee der DPA: „Wir haben in der Fußgängerzone mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden. Das Auto ist gestellt, der Fahrer ist festgenommen.“

Der Trierer Oberbürgermeister Wolfgang Leibe (SPD) sprach gegenüber dem SWR von zwei Toten und zehn Verletzten. Die Polizei hat das bisher nicht bestätigt.

Die Polizei rief dazu auf, den Bereich zu meiden. Der Hintergrund sei unklar.

Wir berichten weiter.