In der Pfalz haben sich von Samstag auf Sonntag aufgrund von Glätte und Schnee gleich mehrere Unfälle ereignet. Wie das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern mitteilt, hatte es in der Westpfalz bis zum frühen Sonntagmorgen 19 Unfälle gegeben. Dabei handelte es sich vor allem um Blechschäden, es gab aber auch zwei Leichtverletzte. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von rund 68.000 Euro aus.

In der Vorderpfalz hat das Polizeipräsidium Rheinpfalz von Samstag auf Sonntag insgesamt acht witterungsbedingte Unfälle gezählt – davon zwei in Speyer. Verletzte habe es bislang keine gegeben, berichtete ein Sprecher. Der Gesamtschaden belaufe sich auf rund 30.000 Euro.